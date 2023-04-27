الذكاء الاصطناعي “خارج نطاق” حماية حقوق الطبع والنشر

2023/04/27 | 17:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني ما زال العالم يحتفي بأسبوع الملكية الفكرية، وتزامنا مع ذلك، أكد مكتب حقوق الطبع والنشر في الولايات المتحدة أن نتاجات الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن تخضع لحقوق الطبع والنشر فهي […]

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