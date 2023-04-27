مصير مروع كان بانتظار فتاة داخل سيارة.. شاهد ما فعله مراهقون على طريق سريع

2023/04/27 | 17:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد الحادثة المروعة التي وقعت على أحد الطرق السريعة في مقاطعة جيفرسون بولاية كولورادو الأمريكية، والتي أدت الى مصرع فتاة تدعى أليكسا بارتيل وذلك عندما تعرضت السيارة التي كانت تستقلها برفقة والدها الى الرشق بالحجارة من قبل ثلاثة مراهقين تبلغ أعمارهم 18 عامًا ، لكن الخبر الذي أدخل البهجة الى العائلة هو تمكن الشرطة في نهاية المطاف من القبض على الجناة بتهمة القتل العمد من الدرجة الأولى بعد أيام من وقوع الحادث.

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