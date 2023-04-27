2023/04/27 | 18:12 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يتلقّى دعوة رسمية لحضور القمة العالمية للعمل المناخي في دبي

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تلقّى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، دعوة رسمية من حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، سلَّمها له القائم بالأعمال الإماراتي في بغداد، لحضور (القمة العالمية للعمل المناخي) التي تمثل الانطلاق الرسمي لمؤتمر الإمارات للمناخ، للمدة من 1- 2 كانون الأول 2023.

وجرى خلال اللقاء التباحث في العلاقات بين العراق والإمارات، وسبل الارتقاء بها وتطويرها، وبالخصوص الجانب الاقتصادي والاستثماري، الذي وضعت الحكومة له حيّزاً واسعاً في منهاجها الحكومي.

ويهدف المؤتمر، الذي يعد منصة عالمية لبحث قضايا المناخ، إلى دعم مسار مفاوضات المناخ بين دول العالم، من أجل إيجاد حلول فاعلة ومنصفة، وتوحيد الجهود للحدّ من تأثيرات تغيّر المناخ وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

27- نيسان- 2023

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