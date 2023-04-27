بوادر فتنة

2023/04/27 | 18:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

يشهد قضاء سنجار في محافظة نينوى، أجواءً متوترة، بين بعض الشباب "الايزيديين" تجاه المسلمين ومحاولات للاعتداء على إحدى مساجد المسلمين هناك، بفعل عودة بعض العوائل النازحة الى القضاء، يتهمهم الايزيديون بأنهم "متعاونون مع داعش".

واظهر مقطع فيديو حصلت عليه "بغداد اليوم"، تجمهر العديد من الشبان في الشارع والتهجم على مسجد ورميه بالحجارة، فيما قال مصدر ان الشبان حاولوا حرق مسجد الرحمن، وهم من الديانة الإيزيدية، وجاء احتجاجهم على خلفية عودة 20 عائلة مسلمة نازحة، يتهمونها بالتعاون مع داعش.

بالمقابل، لاتوجد تأكيدات عن هوية هؤلاء الشبان وما اذا كانوا ايزيديين ام يتبعون جهات مسلحة لكن بلباس مدني، فيما يظهر مقطع الفيديو تواجد اجهزة مسلحة تقف بالقرب من هذا النشاط دون اخذ اي اجراءات".

واظهرت مشاهد اخرى قيام بعض الشبان في سنجار بقطع الطرق وحرق الاطارات احتجاجًا على عودة العوائل النازحة.

من جانبه، قال النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري، إن "سنجار مدينة التعايش فيها العربي والكردي والايزيدي"، معتبرا ان "محاولة بعض الاشخاص منع الاخر من العودة إليها لايندرج الا ضمن مفهوم التعصب والطائفية".

وطالب الشمري "كافة الاحزاب والجهات المسلحة رفع يدها عن سنجار، وابقاء الوضع تحت سيطرة قواتنا الامنية البطلة"، مطالبا ايضا "الادارة المحلية في نينوى باخذ دورها الحقيقي في حماية السلم المجتمعي واعادة جميع النازحين الى مساكنهم".

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