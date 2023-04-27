وزارة الزراعة للفلاحين: خبر سار الأثنين المقبل

2023/04/27 | 18:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، ان قراراً حكومياً متوقعاً سيصدر يوم الأثنين المقبل يهم الفلاحين والمزارعين.

وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد الخزاعي، في تصريح متلفز مساء اليوم :"في مواسم التسويق الثلاث الماضية لم يدخل محصول الشعير ضمن الخطة التسويقية ولكن هذا العام وزير الزراعة قدم مقترحاً لمجلس الوزراء لشموله بالتسويق".

وأضاف "هناك اجتماع لمجلس الوزاري الاقتصادي يوم الاثنين المقبل ونتوقع حصول الموافقة على تسويق (الشعير)".

ولفت الخزاعي الى "تحديد سعر الشعير بـ 500 الف دينار للطن الواحد" مبينا ان "المحصول يدخل ضمن الدعم الحكومي للأعلاف".

ولفت الخزاعي الى "قروض دعم الفلاح لشراء مرشات المياه وتكون بلا فوائد على ان تسدد خلال 5 سنوات" مبينا انه "وباقرار الموازنة ستطلق القروض".

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