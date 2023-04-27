2023/04/27 | 18:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QJ8uqxosKdc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زاخو.. نقابة صحفيي كوردستان تكرم قناة زاكروس بمناسبة ذكرى تأسيس الصحافة الكوردية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. زاخو.. نقابة صحفيي كوردستان تكرم قناة زاكروس بمناسبة ذكرى تأسيس الصحافة الكوردية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).