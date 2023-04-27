2023/04/27 | 18:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أفاد التلفزيون الإيراني، بأن بحرية الجيش الإيراني احتجزت سفينة تحمل...

ظهرت المقالة التلفزيون الإيراني: الجيش يحتجز سفينة تنقل حمولة أمريكية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التلفزيون الإيراني: الجيش يحتجز سفينة تنقل حمولة أمريكية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التلفزيون الإيراني: الجيش يحتجز سفينة تنقل حمولة أمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).