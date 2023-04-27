2023/04/27 | 18:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن صدور أمر استقدامٍ بحقّ محافظ...

ظهرت المقالة محافظ ذي قار يستغل المنصب ويحيل عقود لشركة مقاولات هو مالكها أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ذي قار يستغل المنصب ويحيل عقود لشركة مقاولات هو مالكها) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ذي قار يستغل المنصب ويحيل عقود لشركة مقاولات هو مالكها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).