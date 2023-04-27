تحذير سياسي من مغبة تأخير اقرار قانون توحيد سلم الرواتب

2023/04/27 | 18:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر السياسي المستقل سعد المطلبي، حكومة محمد شياع السوداني من المماطلة في تمرير قانون توحيد سلم الرواتب، مبينا ان بعض الاطراف السياسية تستغل تلك الجزئية لتمرير اجنداتها.

وقال المطلبي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”, ان ” الموازنة التي سيتم إقرارها من قبل البرلمان ستكون لمدة ثلاث سنوات قادمة وبالتالي اذا لم يتم إقرار تعديل قانون سلم الرواتب فان الظلم سيستمر لثلاث سنوات قادمة ” .

وأضاف ان ” عدم إقرار تعديل قانون سلم الرواتب فان الحكومة والبرلمان سيرتكبان اكبر خطأ استراتيجي ” , مبينا ان ” رؤية الحكومة وزارة المالية لحد الان لم تتضح بهذا الشأن , كذلك فان طرحه النواب من مطالبات مجرد دعاية انتخابية مسبقة لانه وحسب ما نطلع عليه فان قوة المطالبة الإعلامية لاتتناسب مع ما يطرحونه داخل لجانهم وان الجدية غائبة ” .

ودعا المطلبي ” رئيس الوزراء الى إقرار التعديل واتخاذ مناقلة بالاموال من أبواب الموازنة الى ما سيترتب عليه التعديل وعدم ترك الملف عرضة للمزايدات السياسية ” .

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