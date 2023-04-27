عودة السنة الى سنجار، بين القبول و الرفض

2023/04/27 | 18:38 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – سنجار بعد تحرك حكومي بالاجتماع مع مجموعة من العوائل السنية العربية النازحة من سنجار و محاولة ارجاعهم الى قضاء سنجار، اعتبر بعض الايزيديين ان عودة السنة اللذين ساعدوا داعش في خطف و قتل الأيزيدية اهانة بكل معانيها.و نشر ناشطون ايزيديين صوراً لعودة عوائل من السنة الى سنجار و بحسبهم فان ناجية …

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