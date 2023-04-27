بطولة ألمانيا: رويس يمدد عقده مع بوروسيا دورتموند لعام إضافي

2023/04/27 | 18:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين (أ ف ب) – مدّد بوروسيا دورتموند، متصدر الدوري الالماني لكرة القدم، عقد قائده ماركو رويس لعام إضافي حتى صيف 2024، وفق ما أعلن النادي الخميس.كان من المقرر أن ينتهي عقد أفضل لاعب في ألمانيا مرتين مع نهاية الموسم الحالي.سجل رويس 161 هدفًا مع دورتموند منذ انضمامه إليه في العام 2012 ويقف […]

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