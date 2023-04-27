النزاهة تضبط رئيس وأعضاء لجنة إعداد الكشوفات الخاصة بمشاريع الطاقة الكهربائية في صلاح الدين

2023/04/27 | 18:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تمكن ملاكاتها من ضبط ضبط رئيس وأعضاء لجنة إعداد الكشوفات الخاصة بمشاريع الطاقة الكهربائيَّة المنفذة من قبل ديوان محافظة صلاح الدين؛ لوجود مغالاة في أسعار تلك المشاريع.

وأفادت دائرة التحقيقات في النزاهة بحسب بيان للهيئة تلقته (بغداد اليوم)، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمت وفق مذكرة قضائيَّة، "بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين فريقاً؛ للتحري عن معلومات تلقاها تفيد بوجود مغالاة في أسعار المشاريع المنفذة من قبل ديوان محافظة صلاح الدين المتعلقة بقطاع الكهرباء".

وأوضحت، أن "الفريق، وبعد إجراء عمليَّات التحري والتقصي والتأكد من صحة المعلومات، استحصل أوامر ضبط قضائيَّة بضبط أعضاء لجان التنفيذ ولجان إعداد الكشوفات، إذ تم تنفيذ أربع عمليات أسفرت عن ضبط رئيس وأعضاء لجنة إعداد الكشوفات الخاصة بالمشاريع الموظفين في مديريَّة توزيع كهرباء صلاح الدين".

وأردفت النزاهة إن العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط أصل معاملات الصرف في ديوان محافظة صلاح الدين، فضلاً عن أصل الصكوك الخاصة بالمشاريع في مصرف الرافدين - فرع تكريت.

وأضافت إن التحقيقات الأوليَّة تشير إلى وجود مغالاة في أسعار المواد المجهزة لتنفيذ أربعة مشاريع للطاقة الكهربائيَّة منفذة من قبل ديوان المحافظة،" لافتة إلى أن" تلك المشاريع داخلة ضمن موازنة إعادة الاستقرار لمحافظة صلاح الدين، فيما تقدر قيمة المغالاة الإجماليَّة فيها 543 مليوناً و830 ألف دينار".

ونوهت "بتنظيم محاضر أصولية، وعرضها رفقة المتهمين أمام أنظار قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩)".

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