شاهد بالفيديو.. مشاريع لتطوير العاصمة ومداخلها وتساؤلات عن ظروف نجاحها

2023/04/27 | 19:00 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6NAzGcDZxeA

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