2023/04/27 | 19:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة المالية، اليوم الخميس، ما

تداولته "منصات إعلامية" من تصريحات

نسبت للوزيرة طيف سامي بشأن تعديل سلم

الرواتب الجديد، فيما أكدت أن مسالة

تعديل الرواتب لا تدخل ضمن اختصاصات

الوزارة.

وقالت الوزار

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