النزاهة تضبط رئيس وأعضاء لجنة خاصة بالكهرباء في صلاح الدين

2023/04/27 | 19:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، تمكن ملاكاتها من ضبط ضبط رئيس وأعضاء لجنة إعداد الكشوفات الخاصة بمشاريع الطاقة الكهربائيَّة المنفذة من قبل ديوان محافظة صلاح الدين؛ لوجود مغالاة في أسعار تلك المشاريع.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، أن "مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين ألف فريقاً؛ للتحري عن معلومات تلقاها تفيد بوجود مغالاة في أسعار المشاريع المنفذة من قبل ديوان محافظة صلاح الدين المتعلقة بقطاع الكهرباء."

وتابعت أن "الفريق، وبعد إجراء عمليَّات التحري والتقصي والتأكد من صحة المعلومات، استحصل أوامر ضبط قضائيَّة بضبط أعضاء لجان التنفيذ ولجان إعداد الكشوفات، إذ تم تنفيذ أربع عمليات أسفرت عن ضبط رئيس وأعضاء لجنة إعداد الكشوفات الخاصة بالمشاريع "الموظفين في مديريَّة توزيع كهرباء صلاح الدين".

وأردفت إن "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط أصل معاملات الصرف في ديوان محافظة صلاح الدين، فضلاً عن أصل الصكوك الخاصة بالمشاريع في مصرف الرافدين - فرع تكريت".

وأضافت إن "التحقيقات الأوليَّة تشير إلى وجود مغالاة في أسعار المواد المجهزة لتنفيذ أربعة مشاريع للطاقة الكهربائيَّة منفذة من قبل ديوان المحافظة،" لافتة إلى أن "تلك المشاريع داخلة ضمن موازنة إعادة الاستقرار لمحافظة صلاح الدين، فيما تقدر قيمة المغالاة الإجماليَّة فيها (543.830.000) خمسمائة وثلاثة وأربعين مليون وثمانمائة وثلاثين ألف دينار عراقي".

ونوهت بـ "تنظيم محاضر أصولية، وعرضها رفقة المتهمين أمام أنظار قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩)."

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