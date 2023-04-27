كربلاء.. مطالبات بتسهيل إجراءات مرور مركبات مسوقي محصول الحنطة

2023/04/27 | 19:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجود سيطرات ونقاط أمنية عدة تمر من خلالها هذه المركبات.

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