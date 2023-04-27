2023/04/27 | 19:15 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واسط.. بلدية الكوت تجرف أراضٍ زراعية بعقود حكومية ومالكوها ينظمون تظاهرة احتجاجية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: cGNReONQJ2Q
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واسط.. بلدية الكوت تجرف أراضٍ زراعية بعقود حكومية ومالكوها ينظمون تظاهرة احتجاجية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. واسط.. بلدية الكوت تجرف أراضٍ زراعية بعقود حكومية ومالكوها ينظمون تظاهرة احتجاجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).