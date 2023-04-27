تقليص عقوبة نجم منتخب العراق إبراهيم بايش

2023/04/27 | 19:16 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بايش اختير أفضل لاعب في بطولة خليجي 25 (ديميتريس توسيديس/ أناضول)

قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم تخفيض عقوبة لاعب نادي القوة الجوية ومنتخب العراق إبراهيم بايش، بعد أن حرم من اللعب لمدة سنتين في وقت سابق.

وبعد اجتماعها الذي عقد اليوم الخميس، لمناقشة عدد من طلبات الاستئناف المقدمة على طاولتها من قبل بعض الأندية، قررت لجنة الاستئناف تقليص عقوبة الدولي العراقي إلى الإيقاف لـ10 مباريات استنادا لأحكام المادة (51 الفقرة 2) من لائحة الانضباط، وبغرامة مالية قدرها 20 مليون دينار عراقي (15500 دولار تقريبا).

كما قررت اللجنة معاقبة عضو الهيئة الإدارية لنادي القوة الجويّة والدولي العراقي السابق حمادي أحمد بالإيقاف لموسم كامل من مرافقة الفريق استنادا لأحكام المادة (52 الفقرة 5) من لائحة الانضباط، وبغرامة مالية قدرها 20 مليون دينار عراقي.

وكان بايش قد تعرض للعقوبة بعد الأحداث التي صاحبت لقاء قمة الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، والذي خسره فريقه القوة الجوية، أمام ضيفه الكهرباء 3-2.

بعيدا عن الملاعب

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وبعد صافرة نهاية اللقاء الذي أقيم على ملعب الشعب الدولي، حاول نجم منتخب العراق الاعتداء على حكم اللقاء مهند قاسم، فيما احتج عضو إدارة نادي القوة الجوية حمادي أحمد، ومشرف فريق القوة الجوية أحمد خضير، على الحكم أيضا، في الوقت الذي قام فيه بعض مشجعي الجوية بخلع المقاعد المخصصة لهم ورميها على أرضية الملعب.

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