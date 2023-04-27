2023/04/27 | 19:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، تمكن ملاكاتها من ضبط رئيس وأعضاء لجنة إعداد الكشوفات الخاصة بمشاريع الطاقة الكهربائيَّة المنفذة من قبل ديوان محافظة صلاح الدين؛ لوجود مغالاة في أسعار تلك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط لجنة إعداد الكشوفات الخاصة بمشاريع الطاقة في صلاح الدين المركز الخبري الوطني.

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