2023/04/27 | 19:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- – ضبط معاملات الصرف وأصل الصكوك في فرع مصرف الرافدين بتكريت أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تمكن ملاكاتها من ضبط ضبط رئيس وأعضاء لجنة إعداد الكشوفات الخاصة بمشاريع الطاقة الكهربائيَّة المنفذة من قبل ديوان محافظة صلاح الدين؛ لوجود مغالاة في أسعار تلك المشاريع.دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمت […]

ظهرت المقالة أهدروا أكثر من نصف مليار..



ضبط رئيس وأعضاء لجنة في صلاح الدين أولاً على ايرث نيوز.

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