2023/04/27 | 19:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت دائرة التحقيقيات في هيأة النزاهة الاتحاديَّة، عن تمكن ملاكاتها...

ظهرت المقالة مسؤولون في صلاح الدين يتلاعبون بأسعار المواد المجهزة لتنفيذ مشاريع للطاقة أولاً على المسلة.

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