المالية النيابية: الاسبوع المقبل سيشهد استضافة خمسة وزراء ضمن مناقشات الموازنة

2023/04/27 | 19:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي، الخميس، استضافة 5 وزراء الاسبوع القادم لبحت اليات توزيع المشاريع وتمرير الموازنة.

وقال الكروي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان” وتيرة الحراك حول موازنة 2023 ستتصاعد بداية الاسبوع القادم وسيجري استضافة من 4- 5 وزراء بينهم المالية والتخطيط من قبل اللجنة المالية من اجل وضع روى حول بعض بنود موازنة 2023 التي تعد الاكبر من ناحية حجم الاموال المخصصة لها”.

واضاف،ان” ملف العجز المالي لايزال مصدر قلق حقيقي لنا مع نسبته العالية قياسا للموازنة وكل المساعي تتجه الى تقليصه بشكل كبير مع ضرورة الانتباه لملف الاقتراض سواء داخليا او خارجيا لتفادي الضغط من ناحية تراكم ديون الفوائد”.

واشار الى ان” الاسبوعين القادمين ستكون الصورة اكثر وضوحا حيال جملة من النقاط المهمة من ناحية استحقاقات الشرائح وتمويل المحافظات وحجم العجز المالي”.

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