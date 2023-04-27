اقتصادي: اجراءات الحكومة والبنك المركزي كبحت جماح حمى الدولار في العراق

2023/04/27 | 19:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الخبير الاقتصادي باسم انطوان، اليوم الخميس، ان اجراءات الحكومة والبنك المركزي العراقي كبحت جماح حمى ارتفاع اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي في السوق المحلية.

وقال انطوان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “اجراءات حكومة محمد شياع السوداني والبنك المركزي العراقي في ملف ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار، اخذت حيزها في الحفاظ على قيمة العملة المحلية”.

واضاف ان “خطوات الحكومة والبنك المركزي أسهمت في إيقاف عملية صعود الدولار الى جانب توفيره في السوق المحلية من خلال نظام المنصة الالكترونية وإلزام جميع المصارف المجازة وشركات الصيرفة العمل وفقها”.

واشار انطوان الى، ان ” فريق الطابور الخامس استغل ملف صعود الدولار خلال الفترة الماضية، حيث اشاع بان سعر صرف المئة دولار أمريكي ستصل الى 200 الف دينار عراقي”.

وشهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، خلال الاسبوع الحالي استقراراً بأسعار صرف الدولار بالأسواق المحلية بمحافظات البلاد كافة، حيث بلغ سعر البيع 141,000 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 139,000 دينار لكل 100 دولار، في العاصمة بغداد.

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