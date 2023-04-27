مصر.. تقديم الساعة 60 دقيقة لبدء التوقيت الصيفي بعد 7 سنوات من إلغائه ومسؤول: الهدف توفير الدولار

2023/04/27 | 19:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعيد المصريون ضبط ساعاتهم، من الساعة 12 صباح يوم الجمعة، بتقديم التوقيت لمدة ساعة مع بدء تطبيق قانون التوقيت الصيفي، وذلك بعد 7 سنوات من تعطيل العمل بالقانون، وتهدف الحكومة من عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي ترشيد استهلاك الطاقة

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