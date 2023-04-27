شرطة الانبار توضح حقيقة القبض على عصابة يقودها ضابط شرطة

2023/04/27 | 19:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أصدرت قيادة شرطة محافظة الانبار، اليوم الخميس، توضيحا بشأن القبض على عصابة في الانبار يقودها ضابط شرطة.

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