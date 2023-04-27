3 أسماء على قائمة

2023/04/27 | 19:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد القيادي في الاطار التنسيقي صادق جعفر، اليوم الخميس، أن قائمة الوزراء المرشحين للاستبدال تضم 3 أسماء، فيما نفى وجود خلافات بين السوداني والمالكي حول هذا الملف.

وقال جعفر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "بعض وسائل الاعلام نشرت مؤخرا تقارير متعددة حول خلافات بين رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بسبب قرب اعلان اول تغير وزاري"، لافتًا إلى أن "ما نشر غير دقيق والحقيقة أن المالكي يعوّل على نجاح السوداني".

واضاف، ان "مايميز تغييرات السوداني المرتقبة هي اعتمادها على استمارة تقييم شاملة للاداء، وفيها بند لاعضاء مجلس النواب لوضع ملاحظاتهم أي انه يجري وفق مبدأ شفاف للغاية"، مؤكدا أن "أية تغييرات ستجري لن تكون بالاتفاق مع اي تكتل سياسي، لان هناك تعهدات قطعت للسوداني منذ لحظة تشكيلة الحكومة بأن قادة الكتل لن يتدخلوا في اي تغيرات تجري للكابينة الوزارية".

واشار الى ان "كل القوى السياسية مدركة بأن نجاح حكومة السوداني تعطي للنظام السياسي دفعة للامام في تجاوز الاخطاء وبناء مؤسسات الدولة وفق مبادئ واضحة وديمقراطية بعيدًا عن اي ازمات او اقصاء".

وتابع، ان "التغيرات قد تشمل من 2- 3 وزراء كمرحلة اولى"، لافتا الى ان "القوائم التي طرحت في وسائل الاعلام غير دقيقة والسوداني سيعلن الاسماء قريبا امام الرأي العام مع اسباب التغيير".

وفق وقت سابق أكد السوداني في تصريحات متلفزة ان عملية تغيير الوزراء حق دستوري لرئيس الوزراء حصرًا ولايرتبط بأمزجة الزعماء السياسيين، مشددا على انه "مصمم على اجراء التغييرات وليرفض من يرفض".

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