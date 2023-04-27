وزير الزراعة يصف موسم تسويق الحنطة بـ

2023/04/27 | 19:49 - المصدر: بغداد اليوم

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وصف وزير الزراعة، عباس المالكي، الموسم الحالي لحصاد وتسويق الحنطة بـ"موسم الخير والنجاح".

وذكر بيان لوزارة الزراعة ان المالكي "تابع حملات الحصاد في محافظة النجف الأشرف لمحصول الحنطة المروية باستخدام تقانات الري الحديثة للإطلاع ميدانيًا على حصاد الحنطة و الوقوف على اهم المشاكل التي قد تعترض الفلاحين و المزارعين خلال عمليات الحصاد و وضع الحلول المناسبة لها".

وأكد الوزير المالكي "على ضرورة تسويق الفلاحين و المزارعين محصولهم من الحنطة الى سايلوات وزارة التجارة".

وقال وزير الزراعة، ان :"هذا الموسم يعد موسم الخير و النجاح الذي شهد العديد من التسهيلات المقدمة للفلاحين والمزارعين فضلًا عن الانسيابية في تسديد مستحقاتهم".

وأكد "على مواصلة العمل الدؤوب لتطوير القطاع الزراعي فضلًا عن اهمية هذا المحصول المهم كونه جزءا من الهوية الزراعية الوطنية، وان وزارة الزراعة ماضية بدعم الفلاحين والمزارعين و تطوير الاقتصاد الوطني".

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