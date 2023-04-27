2023/04/27 | 19:55 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rwESGtiWWKw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. د.حيدر نوري الكرعاوي | خلال الشهور الماضية استوردنا مليون وخمسين الف طن من الحنطة والاستيراد مستمر) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. د.حيدر نوري الكرعاوي | خلال الشهور الماضية استوردنا مليون وخمسين الف طن من الحنطة والاستيراد مستمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).