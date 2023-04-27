بلينكن: الولايات المتحدة تعمل على تمديد وقف إطلاق النار في السودان

2023/04/27 | 20:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، عمل الولايات المتحدة على تمديد وقف إطلاق النار في السودان، مشيرًا إلى أن الهدنة الأخيرة قلصت العنف وساعدت في إتمام عمليات الإجلاء الجوية.

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