2023/04/27 | 20:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أكد القيادي في الاطار التنسيقي صادق جعفر، أن قائمة الوزراء...

ظهرت المقالة جهات في الاطار تتحدث عن 3 أسماء في قائمة الوزراء المرشحين للاستبدال أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جهات في الاطار تتحدث عن 3 أسماء في قائمة الوزراء المرشحين للاستبدال) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جهات في الاطار تتحدث عن 3 أسماء في قائمة الوزراء المرشحين للاستبدال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).