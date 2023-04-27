2023/04/27 | 20:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المندلاوي يدعو للإسراع بتحويل حملة شهادات وزارتي الدفاع والداخلية للملاك المدني المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المندلاوي يدعو للإسراع بتحويل حملة شهادات وزارتي الدفاع والداخلية للملاك المدني) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المندلاوي يدعو للإسراع بتحويل حملة شهادات وزارتي الدفاع والداخلية للملاك المدني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).