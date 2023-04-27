عقوبات أمريكية على جهاز الأمن الروسي والحرس الثوري الإيراني لاحتجاز “رهائن”

2023/04/27 | 20:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات جديدة على جهاز الأمن الفدرالي الروسي (أف أس بي) والحرس الثوري الإيراني على خلفية احتجاز “رهائن” مثل مراسل لصحيفة “وول ستريت جورنال” تتهمه موسكو بالتجسس، وفق مسؤول أميركي.وأكد المسؤول أن واشنطن تريد بذلك أن “تظهر أنه لا يمكن الانخراط في هذا السلوك المريع باستخدام الأشخاص […]

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