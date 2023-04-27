2023/04/27 | 20:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 🔵 ‏سلطة الطيران المدني توجه بالتوقف ببناء للمجمعات السكنية الاستثمارية قرب مطار بغداد الدولي 🔵 ‏سلطة الطيران المدني : توجه بعدم تغيير نوع الارض

ظهرت المقالة توجيه رسمي بإيقاف بناء المجمعات السكنية قرب مطار بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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