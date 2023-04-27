2023/04/27 | 21:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Cuc7x_P1tqM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استبرق صباح | المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. استبرق صباح | المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).