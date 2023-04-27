2023/04/27 | 21:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المواقع المقترحة للسدة القاطعة هي ميناء المعقل وميناء أبو فلوس ورأس البيشة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة: الإطلاقات المائية دفعت لتراجع التراكيز الملحية في شط العرب) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة: الإطلاقات المائية دفعت لتراجع التراكيز الملحية في شط العرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).