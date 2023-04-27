بريطانيا تضع اسمين جديدين على قائمة الإرهاب في العراق

2023/04/27 | 21:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت السلطات البريطانية بحسب ما أوردت وكالة رويترز الدولية للانباء اليوم الخميس، وضع اسمين إضافيين على قائمة الإرهاب الدولية الخاصة بها وفرض عقوبات متنوعة ضد شخصيتين في العراق.

وقالت الوكالة بحسب ما ترجمت (بغداد اليوم)، ان السلطات البريطانية فرضت حظرا على السفر وقرارا بتجميد كافة الأرصدة والأموال بحق كل من مولولي رجب، وسلطان عزيز عزام، مؤكدة الشروع باتخاذ الإجراءات الرسمية لمطاردة الشخصيتين المذكورتين في العراق وسوريا.

وأشارت الوكالة، الى ان مولولي رجب، يتولى منصب قيادي رفيع داخل تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، فيما يحمل عزام لقب الناطق الرسمي باسم تنظيم داعش الإرهابي في العراق، مؤكدة ان الشخصيتين تحملان الجنسية الأفغانية ويحتمل تواجدهما الان داخل العراق وبحالة تنقل دائم مع سوريا.

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