الحبوب تتوقع تسويق 4 ملايين طن من الحنطة.. و

2023/04/27 | 21:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توقع مدير عام شركة الحبوب في وزارة التجارة، نوري الكرعاوي، تسويق 4 ملايين طن من الحنطة المحلية خلال موسم الحصاد الذي انطلق قبل أيام.

وقال الكرعاوي في تصريح متلفز مساء اليوم :"نتوقع انتاج هذا العام يصل 4 ملايين طن وربما أكثر وهو ما سيغطي 80 - 85% من الحاجة المحلية".

ولفت الى ان "العراق اشترى 500 الف طن من الحنطة من استراليا وكندا والولايات المتحدة ستصل تباعاً لنهاية شهر أيلول المقبل وهي مدفوعة المبالغ".

وأكد الكرعاوي، ان "مستحقات الفلاحين المسوقين تدفع بواسطة (صك) وبنفس يوم التسليم للمحصول وهذا يحصل لأول مرة بتاريخ الحصاد".

وبين، ان "سعر طن الحنطة هذا العام يبلغ 850 الف دينار وهو سعر مدعوم حكومياً وبفارق 300 الف دينار للطن الواحد عن الحنطة الاسترالية المعروفة بجودتها الذي نشتريه بنحو 550 الف دينار للطن".

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