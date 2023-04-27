توجيه بإيقاف البناء في 21 مجمعاً سكنياً حول مطار بغداد وباقي المطارات

2023/04/27 | 21:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجهت هيئة الاستثمار الوطنية، كتابا رسميا الى 21 مجمعاً سكنياً في محيط مطار بغداد الدولي، بالتوقف عن البناء وتغيير جنس الارض، وذلك بناء على كتاب وردها من سلطة الطيران المدني.

واظهرت وثائق اطلعت عليها "بغداد اليوم"، مطالبة سلطة الطيران المدني، بايقاف انشاء المجمعات والبناء وتغيير جنس الارض في محيط المطارات ومنطقة الارفاق الجوي لحين الحصول على موافقة سلطة الطيران المدني.

وعلى اثر ذلك، خاطبت هيئة الاستثمار 21 مجمعاً مشمولاً بايقاف البناء في محيط مطار بغداد.

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