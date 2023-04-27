النزاهة تضبط مدير كمرك أم قصر الشمالي واثنين من أعضاء لجنة الكشف

2023/04/27 | 21:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

تمكنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، من ضبط مدير كمرك أم قصر الشمالي واثنين من أعضاء لجنة الكشف، بتهمة تمرير عشرات الحاويات التي تحوي مواد ممنوع استيرادها.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عملية الضبط التي تمت وفق مذكرة قضائية، أفادت "بتمكن فريق مديرية تحقيق البصرة من ضبط مدير كمرك ام قصر الشمالي واثنين من أعضاء لجنة الكشف؛ بتهمة التواطؤ لتمرير مواد ممنوع استيرادها".

وتابعت الدائرة موضحة أن "العملية أسفرت ايضا عن ضبط (46) حاوية احتوت (68) سيارة "نوع جنون" دون الموديل"، لافتة إلى أن "ذلك تم بعد اجراء الكشف عليها من قبل لجنة الكشف والذين قاموا بالتصريح عنها بأنها مواد منزلية، في حين تم إعلام مدير الكمرك وأعضاء لجنة الكشف من قبل مسوول السونار باحتواء الحاويات على سيارات معدة للتهريب في كل حاوية".

وأردفت إن "الفريق قام بتفتيش الدور والشقق لمحل سكن المتهمين الذين تم ضبطهم، حيث ضبط مبلغ قدره (33000) ثلاثة وثلاثون ألف دولار أمريكي، و (3800000) ثلاثة ملايين وثمانمائة الف دينار عراقي بشقة رئيس لجنة الكشف."

ونوهت "بتدوين أقوال مسؤول السونار بصفة شاهد و أقوال المتهمين الذين اعترفوا بعدم إجراء الكشف الموقع على الحاويات موضوع الدعوى، إذ ثبتوا أنها تحتوي على مواد منزلية دون ان يتم ذكر السيارات، وبغد عرض عرض المتهمين على القاضي المختص قرر توقيفهم على ذمة التحقيق ".

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