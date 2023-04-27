البحرية الإيرانية تحتجز سفينة ترفع علم

2023/04/27 | 21:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت البحرية الإيرانية، الخميس، إن قواتها احتجزت سفينة "ترفع علم جزر مارشال" في خليج عُمان بعد اصطدامها بزورق إيراني ومحاولتها الفرار من مكان الحادث، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية

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