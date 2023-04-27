وزير الداخلية يناقش الاستعدادات لافتتاح طريق مطار بغداد السبت المقبل

2023/04/27 | 21:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ترأس وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا لمناقشة استعدادات فتح طريق مطار بغداد الدولي امام حركة السير.

وذكرت الداخلية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، ترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، اجتماعاً بحضور مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وسكرتير القائد العام للقوات المسلحة ومدير سلطة الطيران المدني ومدير المنافذ الحدودية وعدد من القادة والضباط والجهات المعنية".

واضافت انه "وجرى خلال هذا اللقاء مناقشة الاستعدادات الجارية لافتتاح طريق مطار بغداد الدولي أمام حركة المرور وتبسيط إجراءات دخول المسافرين".

وأكد الوزير على "ضرورة العمل وفق الخطط المعدة لهذا الغرض وتوفير الأجواء الآمنة والمناسبة لجميع المواطنين والمسافرين"، مشدداً على أن "تعمل جميع الجهات المختصة لإكمال الإجراءات الخاصة بافتتاح هذا الطريق الحيوي المهم والذي يعطي دلائل كبيرة على أمن العاصمة بغداد وكذلك انسيابية الحركة فيها".

كما استمع الوزير الى "جملة من المداخلات والمناقشات من قبل الحاضرين الذين أكدوا استعداد مؤسساتهم لافتتاح طريق مطار بغداد الدولي ومتابعة العمل ما بعد عملية الافتتاح لديمومة تقديم الخدمات".

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