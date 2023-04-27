السوداني يترأّس اجتماعاً بشأن الأوضاع في سهل نينوى

2023/04/27 | 21:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ترأّس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعاً لبحث الأوضاع في مناطق سهل نينوى، شارك به ممثلو المكوّنات الاجتماعية فيها، وبحضور الأمين العام للهيأة التنسيقية للمحافظات غير المنتظمة بإقليم السيد أحمد الفتلاوي.

وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، تلقته (بغداد اليوم)، ان "السوداني ترأّس اجتماعاً بشأن الأوضاع في سهل نينوى"، ووجّه خلال الاجتماع، "بإرسال، لجنةً من مكتب رئيس الوزراء إلى ناحية بعشيقة، من أجل الوقوف على المشاكل الإدارية فيها والإسراع بحلِّهاوبشكل عاجل".

واضاف البيان، ان "السوداني اكد على ضرورة عدم انعكاس المشاكل الحاصلة هناك على الاستقرار الأمني في المحافظة، أو التأثير في تقديم الخدمات لمواطنيها"، مشدداً على "ضرورة إشاعة روح الأخوَّة بين أبناء المكوّنات في نينوى، والابتعاد عن خطابات الكراهية والتفرقة، وتفويت الفرصة على من يحاول زعزعة الاستقرار، الذي تحقق بعد النصر على عصابات داعش الإرهابية".

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