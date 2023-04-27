تفاصيل لقاء السوداني وزيدان

2023/04/27 | 21:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، اليوم الخميس، ملف استرداد الاموال وقضايا الفساد واعتقال المتهمين الهاربين.

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل اليوم الخميس الموافق 27 /4 /2023 دولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

وبين أن "الجانبين بحثا متابعة الاجراءات القانونية المتخذة بقضايا الفساد المالي والاداري واسترداد الاموال والقبض على المتهمين الهاربين داخل وخارج العراق".

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