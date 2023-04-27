2023/04/27 | 21:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقعت الجامعة الأميركية ومؤسسة...

ظهرت المقالة العراق يوقع اتفاق لبناء شراكات بين الجامعات العراقية والعالمية أولاً على المسلة.

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