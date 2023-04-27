نائب: الحكومة اعطت 3 تطمينات حيال موازنة 2023

2023/04/27 | 21:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو اللجنة القانونية النيابية النائب سالم العنبكي، الخميس، ان الحكومة اعطت 3 تطمينات حيال موازنة 2023.وقال العنبكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “ظروف العراق صعبة في اتجاهات متعددة خاصة وانه خرج من معركة شرسة مع اخطر تنظيم على مستوى العالم ونجح في تجاوز مخاطر كبيرة في السنوات الماضية”، لافتا الى ان “ملف الموازنة مهم للغاية ويحظى بالاهمية كونها اهم القوانين في تسير امور الدولة المالية”.واضاف، ان “موازنة 2023 تضم الكثير من البنود التي تثير قلقنا بشكل مباشر لكن حكومة السوداني اعطت 3 تطمينات مهمة فيما يتعلق بالعجز المالي والقروض وتوفير الاموال لكافة مؤسسات الدولة”، مبينا ان “الحكومة هي المعنية بادارة بنود الموازنة بعد اقرارها”.واشار الى ان “خفض العجز الى النصف وارد جدا وهناك حراك في هذا الاتجاه”، مؤكدا ان “الموازنة ستحسم خلال 3-4 اسابيع على ابعد تقدير وستدخل حيز التنفيذ بعد ذلك”.وتجري لجان مجلس النواب مناقشات مستفيضة من اجل حسم بنود موازنة 2023 ل لإقرارها بالسرعة الممكنة.

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