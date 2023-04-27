"زوكربيرغ" يكسب 11 مليار دولار في ساعات.. اليك التفاصيل

2023/04/27 | 22:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

رتفعت ثروة مؤسس شركة "ميتا (NASDAQ:META)"، مارك زوكربيرغ، بشكل قياسي خلال الساعات القليلة الماضية، إذ كسب ما يقرب 11 مليار دولار في يوم واحد بعد ارتفاع أسهم الشركة.

وارتفعت أرباح "ميتا" بأعلى من التوقعات في الربع الأول من العام الجاري، لتسجل 28.65 مليار دولار، مقابل توقعات عند 27.91 مليار دولار.

وتتوقع الشركة أن ترتفع إيراداتها أيضًا خلال الربع الثاني من العام الجاري، لتتراوح بين 29.5 مليار دولار إلى 32 مليار دولار، بينما يتوقع المحللون أن تسجل الإيرادات 29.45، وفقا لـ "رفينيتيف".

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرغ، إن الشركة أصبحت أكثر كفاءة حتى تتمكن من تقديم جودة أفضل لمنتجاتها.

وأضاف: "كان لدينا أداء جيد بالربع الأول، وستستمر الشركة في النمو".

أداء السهم

يشهد السهم الآن ارتفاعات قوية، إذ يصعد بنسبة 15% ليبلغ السهم مستويات الـ 240 دولار.

ونجح عملاق التواصل الاجتماعي في الصعود بقيمة السهم بقرابة الـ 72% في 2023 بعد إعلان مارك زوكربرج عن "عام الجودة" مع تقارير أرباح الربع الأخير من العام 2022، حيث أعلن عن موجة خفض تكاليف كبيرة تركزت على تسريح واسع للموظفين (قارب الـ 11 ألف موظف) وخفض بعض التكاليف الإدارية والمشاريع الفرعية.

ويتفائل المحلل الاقتصادي، دوج أنموث، من جي بي مورجان (NYSE:JPM) بحركة سهم ميتا، حيث رفع مستهدف السهم في 24 مارس إلى 270 دولارًا من 225 دولارًا، معتبرًا أن الشركة هي الاختيار الأفضل للاستثمار في مجال التكنولوجيا الآن.

وكتب في المذكرة: "عام 2023 هو عام الكفاءة، لكنه أيضًا نقطة انطلاق لحالة من الانضباط المالي في الشركة على المدى الطويل." وتابع دوج: "زادت أسهم ميتا بأكثر من الضعف عن أدنى مستوياتها في أوائل نوفمبر ولكننا ما زلنا نعتقد أن هناك اتجاهًا صعوديًا ذا مغزى مدفوعًا بنمو الإيرادات المتسارع، واستمرار كفاءة التكلفة، والتقييم الجذاب".

وتواجه ميتا تحديات خاصة بإدارة مشاريع الميتافيرس التي كلفت الشركة العديد من الخسائر.



حيث أدت معامل الواقع الافتراضي "Reality Labs" إلى 13.7 مليار من الخسائر في عام 2022، كذلك يريد المستثمرين الاستماع إلى تحسن في الإيرادات الإعلانية الإلكترونية بعد تباطؤ في عام 2022.



وتشير البيانات المبدئية أن هناك تحسن منتظر.

ثروة زوكربيرغ

كسب مؤسس ميتا ما يقرب من 11 مليار دولار خلال الساعات القليلة بفعل الأسنباء الإيجابية التي تسببت في ارتفاع أسهم الشركة.

ووصلت ثروته خلال هذه اللحظات إلى حوالي 86 مليار دولار، ليحتل بذلك المركز الـ 13 بعدما كان في المركز الـ 15، وفقًا لقائمة "فوربس" للأثرياء.

ويتربع على القائمة برنارد أرنو مؤسس "لويس فيوتون" بثروة 239 مليار دولار.



ويأتي ثانيًا إيلون ماسك بثروة تبلغ 169 مليار دولار.

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