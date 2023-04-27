قتيلة بانفجار في

2023/04/27 | 22:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمع دوي انفجار، الخميس، في شقة بمنطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، ما أدى إلى مقتل امرأة، بحسب ما أفادت به مراسلة الحرة.

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