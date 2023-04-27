طهران تعلن احتجاز ناقلة نفط في خليج عمان بعد تصادم مع سفينة إيرانية

2023/04/27 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP صورة حصلت عليها فرانس برس من وكالة تسنيم الإيرانية بتاريخ 4 كانون الثاني/يناير 2021 تظهر ناقلة النفط الكورية الجنوبية لدى احتجازها من قبل البحرية الإيرانية في مياه الخليج دبي (أ ف ب) – أكدت طهران الخميس احتجاز ناقلة نفط في خليج عمان ترفع علم جزر مارشال وكانت متّجهة نحو الولايات المتحدة، قائلةً إنها […]

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