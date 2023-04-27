الشمري يؤكد ضرورة توفير الأجواء الآمنة لجميع المواطنين والمسافرين

2023/04/27 | 22:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، اجتماعاً مع عدد من الشخصيات والجهات المختصة، لمناقشة الاستعدادات لافتتاح طريق مطار بغداد الدولي.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ […]

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