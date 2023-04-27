بشكل عاجل.. السوداني يوجه بإرسال لجنة الى “بعشيقة” لحل مشاكلها الإدارية

2023/04/27 | 22:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بإرسال لجنة إلى ناحية بعشيقة في محافظة نينوى للوقوف على مشاكلها الإدارية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقاه / […]

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السوداني يوجه بإرسال لجنة الى “بعشيقة” لحل مشاكلها الإدارية المركز الخبري الوطني.

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